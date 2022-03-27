В Минобороны Великобритании объяснили отказ от поставок танков Украине

Уоллес объяснил отказ поставлять танки на Украину нехваткой времени для освоения техники

Поставки на Украину сложной военной техники в ограниченные сроки будут неэффективными, поскольку у вооруженных сил республики не будет времени для ее освоения и подготовки экипажей. Таким образом отказ от поставок иностранных танков ВСУ объяснил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает ТАСС.

По его словам, усилия следует сосредотачивать на той помощи, которой Украина сможет воспользоваться адекватно и в сжатые сроки. Речь идет о поставках или восстановлении российской или советской техники, уже имеющейся у нее на вооружении.

«Если бы мы просто отправили им британские танки, это бы толком не сработало», — подчеркнул он. Вместе с тем Уоллес рассказал, что переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, которые Лондон пообещал Киеву, уже готовы к немедленному использованию на Украине.

Ранее в таком же духе высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках в страну самолетов и танков он усомнился в необходимости таких действий и анонсировал продолжение поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также ПЗРК Starstreak.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала удвоить количество поставляемого Украине оружия и удвоить санкции против России. По ее мнению, только дальнейшая эскалация нынешней тактики западных стран может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров.