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Стюардесса в мини-юбке снялась в необычной позе в самолете и взволновала фанатов

Бортпроводница снялась в мини-юбке на полке для ручной клади и восхитила подписчиков

Фото: Michael Probst / AP

Бортпроводница снялась в необычной позе в салоне самолета и взволновала пользователей сети. Фото появилось в аккаунте @cabincrewonline, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре стюардесса лежит на полке для ручной клади. При этом девушка одета в фирменное синее платье с мини-юбкой, темные колготки и черные туфли на невысоком каблуке. Ее образ дополнен распущенными волосами и голубым шейным платком.

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Подписчики сообщества оценили задумку стюардессы и оставили восхищенные комментарии под публикацией. «Вы такая красивая», «Интересная задумка», «Выглядите очень мило», «Отличное фото», «Именно поэтому я люблю путешествовать», — писали фанаты.

Ранее российская бортпроводница компании Nordwind попозировала в мини-юбке и восхитила иностранцев. На стюардессе надета униформа перевозчика, состоящая из серой облегающей юбки, приталенного жилета и белой рубашки. «Горячее фото», — отметили юзеры.

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Валентина Процкова
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