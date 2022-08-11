Толпы россиян пришли к морю в Крыму вопреки запрету на купание и попали на видео

Россиянин снял на видео толпы туристов на пляже в Крыму, которые купаются вопреки запрету

Толпы отдыхающих пришли на пляж в Крыму вопреки запрету на купание, введенного из-за шторма, и попали на видео. Кадры, снятые очевидцем и спровоцировавшие возмущение в сети, были опубликованы в аккаунте @crimea_love в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном ролике видно, что туристы заполонили все пространство пляжа «Приморский». Одни загорают на гальке, другие находятся в море. «Уже несколько дней штормит. Официально купание запрещено», — отметил автор видео.

Пользователи сети возмутились высокой плотностью людей на побережье, несмотря на введенные ограничения, и выразили свое мнение в комментариях под постом. «Не очень у нас любят правила соблюдать», «Если запрещено купаться, почему тогда все в воде», «Видимо, правила существуют, чтобы их нарушать», — писали юзеры.

Ранее российская туристка Мария решила не уезжать из Крыма после серии взрывов около Новофедоровки и порадовалась тому, что из-за эвакуировавшихся отдыхающих на пляжах стало свободнее. Девушка отметила, что уезжать с полуострова в настоящее время не планирует, поскольку «нет каких-то моментов, что стало страшно и нужно срочно куда-то валить».