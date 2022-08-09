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Туристка порадовалась освободившемуся после взрывов пляжу в Крыму

Туристка Мария порадовалась освободившемуся из-за взрывов в Крыму пляжу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Туристка Мария решила не уезжать из Крыма после серии взрывов. В разговоре с «Лентой.ру» она порадовалась тому, что из-за эвакуирующихся отдыхающих на пляжах стало свободнее.

«Мы не собираемся никуда уезжать, потому что не видим какого-то смысла, — объяснила туристка Мария. — Во-первых, мы сейчас не на своем автомобиле, а на автобус, скорее всего, билетов уже нет, мы просто не уедем. Да и, если б были на машине, тоже не поехали, потому что пробка уже просто невероятных размеров, а стоять на солнцепеке где-то часа три смысла нет. Нам, наоборот, сейчас хорошо — людей на пляже меньше, будем продолжать отдыхать. Нет каких-то моментов, что стало страшно и нужно срочно куда-то валить».

О нескольких взрывах около Новофедоровки в Крыму стало известно ранее 9 августа. К месту происшествия направился глава полуострова Сергей Аксенов. Он отметил, что обстоятельства случившегося выясняются. В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков, опроверг появившиеся в сети сообщения о том, что на территории полуострова из-за взрывов ввели чрезвычайное положение.

В Минобороны также подтвердили факт взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму. По данным ведомства, никто не пострадал.

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Наталия Белова
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