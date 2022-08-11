В Угличе появится Музей сыроделия

В Ярославской области началась работа над созданием Музея сыроделия

На территории Угличского сыродельно-молочного завода в Ярославской области началась работа над созданием Музея сыроделия, открытие запланировано на 2023 год. Об этом сообщается в пресс-релизе агрохолдинга «АгриВолга», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Посетители смогут узнать об истории сыра и сыроделия с самого начала, в том числе о первых попытках сыроварения в эпоху Петра I. Большое внимание будет уделено и личности Николая Верещагина, основателя сыроделия в России, а также его последователям.

Экспозиция познакомит с современным производством сыра и с теми уникальными продуктами, которые здесь производят.

«Планы создать Музей сыроделия зародились у нас еще в процессе модернизации завода. В ходе модернизации в помещении завода мы создали панорамную стеклянную стену, через которую туристы смогут наблюдать процесс производства», — рассказал генеральный директор Андрей Молев.

Ранее, 30 июля, в селе Киприно Шелаболихинского района Алтайского края прошел первый сырный гастрономический фестиваль «Как сыр в масле». Для посетителей провели различные мастер-классы, дегустацию фермерской продукции и выставку сельхозтехники.