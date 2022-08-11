Российский чиновник на видео сварил друзьям-академикам уху из краснокнижной рыбы

Глава Ленского района Якутии Абильманов наловил краснокнижной рыбы и сварил из нее уху

Глава Ленского района Якутии Жумарт Абильманов во время рыбалки в Иркутской области наловил краснокнижного тайменя и сварил из него уху, которой угостил друзей из Российской академии наук (РАН). Процесс готовки попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Иркутск. Дальше некуда».

На записи видно, как Абильманов готовит в компании своих знакомых. Мужчины нарезают свежепойманную рыбу и бросают в кипящую воду. На вопрос оператора о рецепте ухи из тайменя и ленка чиновник отвечает, что каждый охотник готовит по-своему. «Главное, чтобы свежая рыба была. Больше ничего не надо», — подчеркивает Абильманов.

Видео вызвало общественный резонанс. Замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с ТАСС заявил, что обратился в МВД с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Абильманова и сотрудников РАН за незаконную ловлю краснокнижного тайменя. Кроме того, депутат направил запрос в прокуратуру, губернатору Якутии, а также в РАН.

Таймень внесен в Красную книгу России. Незаконная добыча попавших в нее животных и природных ресурсов попадает под статью 258.1 Уголовного кодекса. Нарушителям грозит четыре года тюрьмы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

В июне 2021 года в отношении магаданского депутата Александра Крамаренко возбудили уголовное дело из-за того, что он выложил надпись «Чукотка 2021» из почти двух сотен убитых гусей. Сам чиновник назвал снимок с убитыми птицами фотошопом. В декабре того же года он покончил с собой.