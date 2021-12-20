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Умер выложивший убитыми птицами надпись «Чукотка» депутат

Выложивший сотнями убитых гусей надпись «Чукотка 2021» депутат Крамаренко найден мертвым

Фото: Telegram-канал «Говорит Москва»

Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко, позировавший с ружьем на фоне выложенной надписи «Чукотка 2021» из почти двух сотен убитых гусей, найден мертвым у себя в офисе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Магаданской области Андрей Макаров рассказал телеканалу, что рассматриваются все версии гибели политика — от самоубийства до противоправных действий в отношении погибшего. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Убийство», опрашиваются возможные свидетели, очевидцы, родственники, изучаются камеры видеонаблюдения.

В июне из-за резонансного снимка было возбуждено уголовное дело. Санкции по статье «Незаконная охота» предусматривают до пяти лет лишения свободы. Сам депутат назвал снимок «фотошопом». Впервые фото было размещено в мае в сообществе охотников Сибири в Instagram, но впоследствии пост удалили. Пользователи паблика оставили негативные комментарии под фото и предположили, что «так мог охотиться только приезжий».

Ранее суд запретил подозреваемому в убийстве лося на незаконной охоте депутату Госдумы Валерию Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома с 23:00 до 07:00. Депутат свою вину не признал и пообещал обжаловать запреты. Согласно версии следствия, в ночь на 29 октября Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, которые остановили машину депутата. 2 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

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Марина Совина
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