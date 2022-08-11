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Стало известно о нехватке учителей для детей украинских беженцев в Германии

Die Welt: в Германии не хватает учителей для интеграции детей беженцев с Украины

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Германии усилилась нехватка квалифицированных учителей для интеграции детей беженцев, прибывших с Украины. Об этом стало известно изданию Die Welt.

По информации газеты, система образования в ФРГ сталкивается с такими проблемами, как нехватка кадров и организационная неустроенность. Так, педагогам на местах часто не хватает рекомендаций от администрации.

Welt пишет, что образовательный процесс для украинских детей зависит от условий на местах и часто включает много импровизации. «Школьная администрация пытается устроить детей в существующие приветственные классы, но в других случаях все зависит от возможностей соответствующей школы, какие учебные программы, некоторые из которых индивидуальны, можно предложить украинским ученикам», — сказано в материале.

Член Союза образования и науки Аня Бенсингер-Штольце рассказала, что нехватка учителей усложняет процесс интеграции украинцев в немецкое общество. «Успех в школе в Германии по-прежнему зависит от социального происхождения», — заключила она.

Ранее сообщалось, что некоторые муниципалитеты и земли в Германии вводят мораторий на прием мигрантов из-за нехватки мест для украинских беженцев. Так, в земле Бранденбург несколько районов столкнулись с перенаселением и «закрылись наглухо».

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Виктория Кондратьева
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