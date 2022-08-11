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В ЛНР уличили Киев в организации техногенных катастроф

Посол ЛНР Мирошник заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф на освобожденных территориях республик, уличил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. Об этом сказано в его Telegram-канале.

«Тому подтверждения: вчерашний удар по Донецкому пивзаводу, повлекший за собой разлив аммиака», — заявил посол. Он добавил, что о стратегии также свидетельствуют регулярные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по объектам Запорожской АЭС в Энергодаре с целью организовать радиоактивную утечку.

По его словам, обстрел жилых кварталов мирных жителей является еще одним проявлением терроризма на государственном уровне со стороны Киева.

Об обстреле пивзавода стало известно 10 августа. В результате происшествия был поврежден амиакопровод. Из-за попадания взрывоопасного предмета произошла разгерметизация емкости и зафиксирована утечка аммиака, пояснили в МЧС ДНР.

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Анастасия Заикина
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