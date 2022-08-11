В ЛНР уличили Киев в организации техногенных катастроф

Посол ЛНР Мирошник заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф

Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф на освобожденных территориях республик, уличил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. Об этом сказано в его Telegram-канале.

«Тому подтверждения: вчерашний удар по Донецкому пивзаводу, повлекший за собой разлив аммиака», — заявил посол. Он добавил, что о стратегии также свидетельствуют регулярные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по объектам Запорожской АЭС в Энергодаре с целью организовать радиоактивную утечку.

По его словам, обстрел жилых кварталов мирных жителей является еще одним проявлением терроризма на государственном уровне со стороны Киева.

Об обстреле пивзавода стало известно 10 августа. В результате происшествия был поврежден амиакопровод. Из-за попадания взрывоопасного предмета произошла разгерметизация емкости и зафиксирована утечка аммиака, пояснили в МЧС ДНР.