Утечка аммиака произошла в Донецке в результате обстрела пивзавода ВСУ

Штаб теробороны ДНР: в результате обстрела Донецкого пивзавода произошла утечка аммиака

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецкий пивоваренный завод, в результате чего произошла утечка аммиака. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Уточняется, что завод расположен в Калининском районе города. «Зона поражения составляет два километра», — говорится в сообщении. Горожанам не находиться на улице и не открывать окна.

Ранее обстрел ВСУ привел к возгоранию на заводе «Донпластавтомат» в Донецке. Тогда снаряды попали в цех по производству полиэтилена.