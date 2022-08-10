Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Утечка аммиака произошла в Донецке в результате обстрела пивзавода ВСУ

Штаб теробороны ДНР: в результате обстрела Донецкого пивзавода произошла утечка аммиака

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецкий пивоваренный завод, в результате чего произошла утечка аммиака. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Уточняется, что завод расположен в Калининском районе города. «Зона поражения составляет два километра», — говорится в сообщении. Горожанам не находиться на улице и не открывать окна.

Ранее обстрел ВСУ привел к возгоранию на заводе «Донпластавтомат» в Донецке. Тогда снаряды попали в цех по производству полиэтилена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США прокомментировали призыв Киева запретить выдачу виз россиянам
«Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА
В Швейцарии оценили возможность введения новых правил выдачи виз россиянам
В США указали на стремление к холодной войне с Китаем и Россией
Психолог посоветовал практику позитивного мышления
Лишившейся российского газа Европе предрекли ухудшение кризиса из-за Норвегии
В ДНР сообщили о входе союзных войск в Соледар и Артемовск
Утечка аммиака произошла в Донецке в результате обстрела пивзавода ВСУ
Глава МАГАТЭ захотел посетить Запорожскую АЭС
Стало известно о взрыве в Мелитополе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.