Обстрел ВСУ привел к возгоранию на заводе «Донпластавтомат» в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин заявил о возгорании на заводе «Донпластавтомат» при обстреле ВСУ

На заводе «Донпластавтомат» в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано возгорание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Продолжается обстрел Киевского района. В его результате произошло возгорание на территории завода "Донпластавтомат". Вражеские снаряды попали в цех по производству полиэтилена. Пожар видит весь город», — заявил он.

По словам мэра, украинская артиллерия также нанесла удар в район старой торговой палаты. «Отработала ПВО», — добавил он.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и восемь получили ранения за сутки, 1 июля, из-за обстрелов со стороны Украины в Донецкой народной республике (ДНР). «Ранения различной степени тяжести получили четыре человека: мужчина 1961 года рождения и женщины 1961, 1975 и 1980 годов рождения», — уточнили военные.