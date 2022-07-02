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В ДНР рассказали о двух погибших и восьми пострадавших при обстреле ВСУ

Два человека погибли и восемь пострадали из-за обстрелов со стороны Украины в ДНР

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Два человека погибли и восемь получили ранения за сутки, 1 июля, из-за обстрелов со стороны Украины в Донецкой народной республике (ДНР), рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Ясиноватую. Во время обстрела последнего населенного пункта погибли два человека, их личности устанавливаются.

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«Ранения различной степени тяжести получили четыре человека: мужчина 1961 года рождения и женщины 1961, 1975 и 1980 годов рождения», — уточнили военные. Общее количество пострадавших за 1 июля составило восемь человек. «Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — добавили в представительстве ДНР в СЦКК. Из какого оружия ВСУ вели огонь, не сообщается.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

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Марина Совина
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