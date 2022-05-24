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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града»

ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из «Града»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике (ДНР), выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) пишет РИА Новости.

Во вторник, 24 мая, украинские военные открыли огонь в направлении населенных пунктов Авдеевка и Ясиноватая в 06:18. Было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

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21 мая украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из «Града».

Кроме того, 19 мая украинские войска дважды за час обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив восемь ракет из «Града». Первый обстрел со стороны Украины в направлении населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая был произведен в 20:00 (пять ракет), второй — в 20:55 (три ракеты).

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Марина Совина
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