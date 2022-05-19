Украинские войска обстреляли Ясиноватую

СЦКК: украинские войска дважды за час обстреляли Ясиноватую

Украинские войска дважды за час обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике (ДНР), выпустив восемь ракет из БМ-21 «Град». Об этом говорится в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что первый обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая был произведен в 20:00, было выпущено пять ракет. В 20:55 было выпущено еще три ракеты.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 19 домов в селе Солохи были повреждены 19 домов в результате обстрела со стороны Украины.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что пассажирский автобус попал под обстрел со стороны украинских войск. Автобус находился в районе поселка Грабари. Два пассажира пострадали. Водитель отвез их в больницу.

