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Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять ракет из «Града»

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Авдеевку из БМ-21 «Град»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив пять ракет из БМ-21 «Град», рассказали в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет РИА Новости.

Как уточнили в центре, огонь открыли в 07:25 по населенным пунктам Авдеевка и Ясиноватая. «Выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"», — говорится в сообщении.

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19 мая украинские войска дважды за час обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив восемь ракет из «Града». Первый обстрел со стороны Украины в направлении населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая был произведен в 20:00 (пять ракет), второй — в 20:55 (три ракеты).

В тот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что пассажирский автобус попал под обстрел со стороны украинских войск.

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Марина Совина
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