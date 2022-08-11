Стоматологи рассказали о вреде некоторых отбеливающих зубных паст

Стоматолог Анна Шаранда: отбеливающие пасты могут травмировать зубную эмаль

Отбеливающие пасты на самом деле не отбеливают зубы и к тому же некоторые из них травмируют зубную эмаль, заявили стоматолог общей практики центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile Анна Шаранда и стоматолог-хирург Максим Копылов. Как пользоваться такими пастами, чтобы они не нанесли вреда здоровью, они рассказали в беседе с «Лентой.ру».

Пигмент, который придает зубам цвет, находится внутри кристаллической решетки зуба, а не на ее поверхности. Поэтому отбеливающие зубные пасты не могут повлиять на цвет зубов, предупредила Анна Шаранда.

По словам стоматолога, некоторые пасты содержат пероксид карбамида — вещество, входящее в состав гелей для профессионального отбеливания. Оно способно воздействовать на пигмент зуба и обесцветить его. Но если учесть, что зубы чистят два раза в день и затрачивают на это всего несколько минут, эффекта ожидать не стоит, предупредила врач.

Максимум, что может дать такая отбеливающая зубная паста — это незначительное осветление эмали за счет действия активного кислорода и эффективное удаление налета с поверхности эмали. Но яркого эффекта не будет Анна Шаранда Стоматолог

Максим Копылов советует подходить к выбору отбеливающих паст с ответственностью, так как большинство из них имеют в составе абразивные вещества, которые при систематическом применении вредят зубной эмали.

Он уверен, что эффект от применения отбеливающих паст все же есть, но именно за счет их агрессивного состава, удаляющего налет и пигментацию. Но, предупреждает стоматолог, это очищение нельзя назвать бережным.

У пациентов, злоупотребляющих отбеливающими пастами, может появиться повышенная чувствительность зубов, болезненные реакции на раздражители, стираемость эмали Максим Копылов Стоматолог-хирург

Однако, если в составе пасты нет крупных абразивных частиц, присутствуют ферменты папаин и бромелаин и мягкие абразивы, то такие пасты безопасны для использования, успокоила стоматолог. Но, добавила она, не рекомендуется подбирать отбеливающие пасты самостоятельно, так как стоматолог должен удостовериться в отсутствии противопоказаний к их использованию.

Обычно на упаковках зубных паст указывают уровень абразивности, уточнила стоматолог. На тюбик наносят латинские буквы RDA, а дальше следует цифровое значение. Это и есть показатель абразивности, и для ежедневного применения подходят пасты с индексом не выше 80, предупредила Шаранда.

150 RDA отбеливающие пасты с таким показателем абразивности и выше, или те, на упаковке которых индекс не указан вовсе, лучше не покупать

«Использование отбеливающих паст необходимо чередовать с другими зубными пастами, — отметил Копылов. — Например, утром использовать отбеливающую пасту, а вечером — обычную».

Оба собеседника «Ленты.ру» утверждают: чтобы по-настоящему отбелить зубы и увидеть результат, нужно отправляться к стоматологу. «В кабинете стоматолога эта процедура не только эффективна и безопасна, но и полезна для эмали. Современные системы клинического отбеливания позволяют достичь осветления эмали до 8 тонов. К тому же во время отбеливания можно провести глубокую реминерализацию эмали», — резюмировал Копылов.

Ранее стоматолог Елена Ремезова перечислила продукты, провоцирующие образование зубного налета. Главной причиной появления налета она назвала употребление черного или зеленого чая.