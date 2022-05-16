Россиянам назвали провоцирующие образование зубного налета продукты

Стоматолог Ремезова назвала употребление черного чая причиной образования налета на зубах

Стоматолог-терапевт Елена Ремезова перечислила продукты, провоцирующие образование зубного налета. В беседе с изданием РИАМО специалист предупредила россиян, что налет образуется не только вследствие плохой гигиены полости рта.

Главной причиной появления налета Ремизова назвала употребление черного или зеленого чая. В меньшей степени, но все же влияют на образование темного или светлого пигментированного налета на зубах кофе и травяные отвары. Во всех этих напитках содержатся смолы, которые и оседают на зубах, пояснила специалист, добавив, что по тем же причинам окрашивают зубы и сигареты.

Кроме того, по словам стоматолога, на образование зубного налета серого оттенка влияет вода, в которой содержится большое количество железа, а также лекарственные медикаменты для поднятия уровня железа в организме.

В заключение стоматолог напомнила о том, как важно соблюдать гигиену полости рта. При некачественной чистке зубов налет может образовываться даже без злоупотребления чаем и кофе. Ремезова рекомендовала чистить зубы утром и вечером, делать это тщательно и уделять внимание их наружной и внутренней поверхности. После чистки стоит пользоваться ирригатором и зубной нитью.

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