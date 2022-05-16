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Россиянам назвали провоцирующие образование зубного налета продукты

Стоматолог Ремезова назвала употребление черного чая причиной образования налета на зубах

Фото: Devin Avery / Unsplash

Стоматолог-терапевт Елена Ремезова перечислила продукты, провоцирующие образование зубного налета. В беседе с изданием РИАМО специалист предупредила россиян, что налет образуется не только вследствие плохой гигиены полости рта.

Главной причиной появления налета Ремизова назвала употребление черного или зеленого чая. В меньшей степени, но все же влияют на образование темного или светлого пигментированного налета на зубах кофе и травяные отвары. Во всех этих напитках содержатся смолы, которые и оседают на зубах, пояснила специалист, добавив, что по тем же причинам окрашивают зубы и сигареты.

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Кроме того, по словам стоматолога, на образование зубного налета серого оттенка влияет вода, в которой содержится большое количество железа, а также лекарственные медикаменты для поднятия уровня железа в организме.

В заключение стоматолог напомнила о том, как важно соблюдать гигиену полости рта. При некачественной чистке зубов налет может образовываться даже без злоупотребления чаем и кофе. Ремезова рекомендовала чистить зубы утром и вечером, делать это тщательно и уделять внимание их наружной и внутренней поверхности. После чистки стоит пользоваться ирригатором и зубной нитью.

Ранее врач и специалист по пищевой безопасности Джеймс Кинчелоу объяснил, почему не надо мыть куриное мясо перед приготовлением. По его словам, на курятине часто содержится сальмонелла, которая погибает при термической обработке, однако при мытье мяса бактерия может остаться на столешницах, раковине, губках, пальцах, одежде, а затем попасть в организм человека.

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Наталья Обрядина
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