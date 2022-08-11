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В Москве анонсировали ответ на признание Латвией России спонсором терроризма

Сенатор Цеков предупредил об ответе на признание Латвией России спонсором терроризма

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Москва в ответ на действия Латвии, которая официально признала Россию «государством, спонсирующим терроризм», примет ответные меры. Их анонсировал сенатор Совфеда Сергей Цеков, его цитирует РИА Новости.

11 августа сейм Латвии официально признал Россию спонсором терроризма, а ее действия на Украине — «терроризмом». По утверждению Риги, Россия якобы на протяжении многих лет поддерживает и оказывает косвенную и прямую поддержку «террористическим режимам», таким как правительство Башара Асада в Сирии.

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Анастасия Шейкина
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