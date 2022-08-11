В Госдуме отреагировали на признание Латвией России спонсором терроризма

Депутат Бутина призвала ответить на признание Латвией России спонсором терроризма

Член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина заявила, что Латвия не является самой влиятельной страной в Евросоюзе, однако ответить на признание России спонсором терроризма необходимо. О соответствующей реакции депутата сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, нужно заявить, что подобные действия в публичном поле недопустимы. Вместе с тем следует понимать, что «Латвия как государство сама по себе представляет очень мало с точки зрения значимости их позиции», подчеркнула Бутина.

Депутат добавила, что Латвия отрабатывает поставленную Западом повестку, стремясь навредить России. Необходимо держаться стойко, но свою позицию высказать однозначно, заключила она.

11 августа парламент Латвии официально признал Россию «государством, спонсирующим терроризм», а ее действия на Украине — «терроризмом». Кроме того, в латвийском парламенте заявили, что якобы РФ на протяжении многих лет поддерживает и оказывает косвенную и прямую поддержку «террористическим режимам», таким как правительство Башара Асада в Сирии.