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Названа дата запуска прямых рейсов в Тунис для россиян

Авиакомпания Nouvelair запустит прямые рейсы из России в Тунис с 17 августа

Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Авиакомпания Nouvelair с 17 августа запускает прямые чартерные рейсы из России в Тунис. Такая дата названа на сайте московского аэропорта Внуково.

Так, перевозчик будет осуществлять перелеты по маршрутам Москва — Монастир и Санкт-Петербург — Монастир два раза в неделю. При этом отмечается, что билетов на рейсы нет в свободной продаже, их будет предлагать туроператор «Гранд Экспресс» в рамках пакетных туров.

Ранее, 1 июня, власти Туниса отменили карантин для иностранных путешественников, в том числе для россиян. Для въезда в Тунис достаточно предъявить сертификат о вакцинации с использованием любой российской или иностранной прививки.

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Мария Гейн
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