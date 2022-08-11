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В России нашли способ снизить стоимость авиабилетов в Турцию

Hürriyet: в России предлагают увеличить количество авиарейсов в Турцию до 100 в сутки

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России нашли способ снизить цену билетов в Турцию за счет увеличения количества авиарейсов, выполняемых на курорты республики. Об этом в четверг, 11 августа, пишет газета Hürriyet.

Уточняется, что речь идет о расширении полетных программ турецких авиаперевозчиков — к концу августа предлагается увеличить число рейсов до 100 в сутки. «На сегодняшний день турецкие компании, в основном Turkish Airlines, выполняют в среднем 85 рейсов в день из России в Турцию. Хотя российская сторона требует от Турции до конца августа увеличить количество рейсов до 100 в день», — говорится в публикации.

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Подчеркивается, что в результате роста числа авиаперевозок снизится и стоимость авиабилетов. Так, перелет из Москвы или Санкт-Петербурга в Стамбул обойдется практически во столько же, сколько билет из Стамбула в Нью-Йорк. Например, цена за проезд из Москвы в Рим с пересадкой в Стамбуле составит 1,3 тысячи долларов (78,5 тысячи рублей).

Ранее в августе российская туристка посетила Турцию и пожаловалась на «хаос, неразбериху и беготню» в аэропорту Антальи. По ее словам, отдых прошел на «пять с плюсом», однако все положительные эмоции испортила дорога домой, которую она назвала «адской». 

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Валентина Процкова
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