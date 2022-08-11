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Турция оценила возможность введения энергетических санкций против России

Турецкий министр заявил, что страна не присоединится к энергетическим санкциям против РФ

Фото: Alexander Chizhenok / Shutterstock

У Турции есть действующий контракт с Россией по газу, страна не может присоединиться к санкциям в сфере энергетики, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Его слова цитирует РИА Новости.

Донмез уточнил, что помимо этого у страны есть договоренности о поставках энергоносителей также с Ираном и Азербайджаном. Потребление газа, по его оценкам, планируется сохранять на уровне 59-60 миллиардов кубометров в год.

Кроме того, Анкара хотела бы получать от российской стороны оплату за транзит газа в собственной валюте, лирах, добавил Донмез. Также стороны сейчас обсуждают конкретные детали плана по оплате части поставок топлива в рублях.

Договоренности президентов двух стран по поводу частичной оплаты российского газа в рублях раскрыл 6 августа российский вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа. В Евросоюз поставки российского газа в прошлом году превышали в общей сложности 150 миллиардов кубометров, однако в 2022 году Москва стала снижать объемы экспорта.

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Платон Щукин
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