Турция захотела получать от России оплату за транзит газа в своей валюте

Турция заявила о плане оплачивать газ в рублях и получать плату за транзит в лирах

Москва и Анкара готовятся достичь конкретных договоренностей по поводу плана оплаты российского газа в рублях, турецкая сторона также хочет получать за транзит оплату в своей валюте, сообщал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Слова турецкого чиновника приводит РИА Новости.

«Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу», — пояснил Донмез.

Договоренности президентов двух стран по поводу частичной оплаты российского газа в рублях раскрыл 6 августа российский вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа. Для сравнения, поставки российского газа в Евросоюз в прошлом году превышали в общей сложности 150 миллиардов кубометров.

В Турцию газ поставляется, в частности, по «Турецкому потоку». Одна из ниток предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Российский президент Владимир Путин на встрече с турецким коллегой заявил, что Европа должна быть благодарна Турции за бесперебойный транзит российского газа.

По основному маршруту поставок, «Северному потоку», «Газпром» с середины июня прокачку резко сократил, ссылаясь сначала на невозможность получить из ремонта необходимое оборудование, а позднее — на невозможность его принять в условиях санкций.