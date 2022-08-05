Путин призвал Европу благодарить Турцию за «Турецкий поток»

Путин на встрече с Эрдоганом призвал Европу благодарить Турцию за «Турецкий поток»

Газопровод «Турецкий поток» работает исправно и без сбоев, за это европейские партнеры должны благодарить Турцию. К этому в начале встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи призвал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, этот трубопровод, одна из веток которого предназначена для Южной Европы, остался единственным маршрутом, через который поставки туда идут без каких-либо происшествий и ограничений.

Мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год, таким образом, европейским потребителям может достаться немногим менее 16 миллиардов кубометров.

Россия имеет четыре основных маршрута поставок газа в Европу. Помимо «Турецкого потока» это газопровод «Ямал-Европа» через территорию Польши (поставки по нему полностью остановлены), украинская газотранспортная система (ГТС), возможности которой на фоне конфликта ограничены, и газопровод «Северный поток».

Последний испытывает проблемы с оборудованием на компрессорной станции «Портовая», где из шести агрегатов в рабочем состоянии остался только один. В настоящее время Россия и Германия пытаются решить вопрос возвращения одной турбины. Россия требует документального подтверждения, что к оборудованию не будут применены санкции, в свою очередь Европа указывает, что санкции отношении турбин не вводились.