ЕС заявил об отсутствии ограничений для доставки турбины Siemens в Россию

ЕК заявила, что санкции ЕС не ограничивают отправку турбины Siemens в Россию

Еврокомиссия заявила, что санкционные ограничения для доставки отремонтированной турбины Siemens в Россию отсутствуют. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя исполнительного органа ЕС Эрика Мамера.

«Наши санкции никак не ограничивают газовую сферу, включая поставки оборудования и технологий. Поэтому они не влияют на отправку турбины в Россию, все остальное — это просто предлоги, чтобы ограничивать поставки газа в ЕС», — сказал Мамер.

Ранее о полной готовности документов для транспортировки оборудования для «Северного потока» сообщил сам производитель Siemens. В компании подчеркнули, что для отправки необходимо лишь разрешение на импорт двигателя от России. Тем не менее Россия под разными предлогами отказывается принимать турбину. В июле «Газпром» утверждал, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на двигателе и его доставка нарушит условия действующего контракта.

Позже компания стала настаивать, что транспортировке мешают действующие антироссийские санкции. Позицию «Газпрома» поддержал Кремль — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компании нужны документы, где говорится, что оборудование «не санкционировано». Представители Siemens ответили, что в Евросоюзе никаких санкций в отношении этой турбины нет, все подобные обвинения или намеки — ложь, а у российской стороны «каждый день появляются какие-то новые причины, по которым турбина якобы не может быть принята».