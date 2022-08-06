Россия и Турция договорились о частичной оплате газа в рублях

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями, сообщает «Интерфакс».

Об этом президент России Владимир Путин договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи.

Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений Александр Новак Вице-премьер России

Новак подчеркнул, что на сегодняшний день Россия ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа.

По его словам, главы государств также обсудили финансовый и банковский блок и достигли ряд соглашений в этих сферах.

Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, в экономике и практически по всем отраслям Александр Новак Вице-премьер России

Вице-премьер добавил, что ранее Путин и Эрдоган договорились о достижении торгового оборота в 100 миллиардов долларов в год. Он отметил, что компании и граждане обеих стран должны иметь возможность рассчитываться в национальных валютах во время туристических поездок и в процессе товарооборота.

Переговоры Путина и Эрдогана

Встреча двух лидеров в сочинском санатории «Русь» длилась более четырех часов. На переговорах планировалось затронуть темы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.

Политики обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. «По региональной проблематике лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности», — говорится в заявлении по итогам прошедших переговоров двух лидеров.

Также Путин и Эрдоган подтвердили необходимость полноценного выполнения всех условий зерновой сделки, в том числе о снятии санкций с части продуктового и сельскохозяйственного экспорта из России.

Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства Кремль

Политики также подтвердили волю к дальнейшему развитию двухсторонних отношений. «Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами», — говорится в документе.

Газ за рубли

О намерении перевести оплату поставок российского газа в европейские страны в рубли Путин заявил в конце марта. Позже правительством была опубликована схема, по которой будет происходить оплата. Согласно ей, покупатели будут открывать в Газпромбанке счета в рублях и евро, а кредитная организация самостоятельно будет закупать рубли на внутреннем рынке из средств валютных платежей за газ.

Впоследствии власти некоторых стран, а также отдельные компании отказались от исполнения этих условий, в результате чего «Газпром» прекратил поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды.

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа.

Система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Позже Новак рассказал, что большинство европейских покупателей российского газа согласились оплачивать поставки в рублях.

Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления <...>, примерно процентов 90-95 Александр Новак Вице-премьер России

Экономист, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что часть европейских стран намеренно отказываются от оплаты поставок российского газа в рублях для обострения политической ситуации.

По его словам, схема оплаты газа уже показала свою работоспособность и эффективность. Он подчеркнул, что большинство потребителей российского газа перешли на нее и не испытывают никаких проблем с оплатой и получением топлива.

А отказались только те, кто специально хотел пойти на обострение ситуации по коммерческим и политическим причинам Алексей Гривач Экономист, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности