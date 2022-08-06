Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россия и Турция договорились о частичной оплате газа в рублях

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями, сообщает «Интерфакс».

Об этом президент России Владимир Путин договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи.

Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений

Александр НовакВице-премьер России

Новак подчеркнул, что на сегодняшний день Россия ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа.

По его словам, главы государств также обсудили финансовый и банковский блок и достигли ряд соглашений в этих сферах.

Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, в экономике и практически по всем отраслям

Александр НовакВице-премьер России

Вице-премьер добавил, что ранее Путин и Эрдоган договорились о достижении торгового оборота в 100 миллиардов долларов в год. Он отметил, что компании и граждане обеих стран должны иметь возможность рассчитываться в национальных валютах во время туристических поездок и в процессе товарооборота.

Переговоры Путина и Эрдогана

Встреча двух лидеров в сочинском санатории «Русь» длилась более четырех часов. На переговорах планировалось затронуть темы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.

Материалы по теме:
С пустой трубой. Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
С пустой трубой.Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
5 марта 2022
Поднажмут за газ. Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
Поднажмут за газ.Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
15 марта 2022

Политики обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. «По региональной проблематике лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности», — говорится в заявлении по итогам прошедших переговоров двух лидеров.

Также Путин и Эрдоган подтвердили необходимость полноценного выполнения всех условий зерновой сделки, в том числе о снятии санкций с части продуктового и сельскохозяйственного экспорта из России.

Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства

Кремль

Политики также подтвердили волю к дальнейшему развитию двухсторонних отношений. «Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами», — говорится в документе.

Газ за рубли

О намерении перевести оплату поставок российского газа в европейские страны в рубли Путин заявил в конце марта. Позже правительством была опубликована схема, по которой будет происходить оплата. Согласно ей, покупатели будут открывать в Газпромбанке счета в рублях и евро, а кредитная организация самостоятельно будет закупать рубли на внутреннем рынке из средств валютных платежей за газ.

Материалы по теме:
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

Впоследствии власти некоторых стран, а также отдельные компании отказались от исполнения этих условий, в результате чего «Газпром» прекратил поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды.

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа.

Система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России

Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России

Позже Новак рассказал, что большинство европейских покупателей российского газа согласились оплачивать поставки в рублях.

Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления <...>, примерно процентов 90-95

Александр НовакВице-премьер России

Экономист, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что часть европейских стран намеренно отказываются от оплаты поставок российского газа в рублях для обострения политической ситуации.

По его словам, схема оплаты газа уже показала свою работоспособность и эффективность. Он подчеркнул, что большинство потребителей российского газа перешли на нее и не испытывают никаких проблем с оплатой и получением топлива.

А отказались только те, кто специально хотел пойти на обострение ситуации по коммерческим и политическим причинам

Алексей ГривачЭкономист, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности
Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия и Турция договорились о частичной оплате газа в рублях
Российский телеканал подал в суд на Google
Сергей Лазарев назвал один из самых красивых городов в мире
Дацик победил Монсона в поединке по правилам MMA
Глава Пентагона посетит Латвию
США снова призвали Россию принять предложение по обмену заключенными
Германии пообещали масштабные протесты из-за подорожания энергоносителей
Протестующие дважды прервали речь Трасс во время дебатов
Китай призвал США исправить последствия визита Пелоси на Тайвань
Израиль заявил о нежелании затягивать операцию в секторе Газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.