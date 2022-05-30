В России объяснили отказ части стран от оплаты газа в рублях

Замглавы ФНЭБ Гривач: европейцы обостряют ситуацию своим отказом от оплаты газа в рублях

Часть европейский стран намерено отказываются от оплаты поставок российского газа в рублях для обострения политической ситуации. Такого мнения придерживается экономист, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Им специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

Схема оплаты газа уже показала свою работоспособность и эффективность, заметил Гривач. Он добавил, что большинство потребителей российского газа перешли на нее и не испытывают никаких проблем с оплатой и получением топлива.

«А отказались только те, кто специально хотел пойти на обострение ситуации по коммерческим и политическим причинам», — высказался замглавы Фонда национальной энергетической безопасности.

Ранее заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов назвал минимальный и гарантированный сроки, когда у европейских стран появится возможность отказаться от покупки газа у России. По его словам, Европа точно сможет перестать закупать российский газ к 2040 году, подчеркнув, что если приложить усилия, то добиться этого можно уже к 2025 году.

Ранее глава правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль выступил с призывом к властям страны отказаться следовать планам Евросоюза и не вводить эмбарго на российские энергоносители. Он пояснил, что в ином случае национальную промышленность ожидает катастрофа.