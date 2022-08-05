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Эрдоган и Путин подтвердили необходимость полного выполнения зерновой сделки

Путин и Эрдоган заявили о необходимости полноценного выполнения условий зерновой сделки

Фото: Turkish Defence Ministry / Reuters

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили необходимость полноценного выполнения всех условий зерновой сделки, в том числе о снятии санкций с части продуктового и сельскохозяйственного экспорта из России. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров двух лидеров в Сочи, опубликованном на сайте Кремля.

«Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с её духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства», — говорится в сообщении.

5 августа завершились переговоры Путина и Эрдогана. Лидеры обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. «По региональной проблематике лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности», — говорится в документе.

Встреча двух лидеров в сочинском санатории «Русь» длилась более четырех часов. На переговорах планировалось затронуть темы сотрудничества, эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также положения дел в Сирии и на Украине.

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Николай Чигасов
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