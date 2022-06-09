Кремль рассказал об отключении поставок газа отказавшимся платить в рублях

Песков: отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны уже отключены

В Кремле рассказали, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новых отключений не планируется. Его слова приводит РИА Новости.

«Система работает, система налажена, и те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», — прокомментировал он.

В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.

Немецкие компании RWE и Uniper заявили, что в мае провели платеж «Газпрому» в евро по новой схеме. В то же время в связи с неоплатой топлива в рублях российская компания полностью остановила поставку газа датской Ørsted и немецкой Shell Energy Europe Limited. Аналогичное решение было принято в отношении нидерландской Gasterra.