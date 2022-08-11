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Украинка с аномально большими щеками показала старое фото до пластики

Украинская модель Покрищук с аномально большими щеками показала фото до пластики

Фото: @justqueen88

Украинская модель с аномально большими щеками Анастасия Покрищук показала старые фотографии, сделанные до пластики. Опубликованные в удаленном на данный момент Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото приводит издание DailyStar.

На размещенных кадрах девушка позировала в разноцветных шортах и коротком спортивном топе. Ее волосы были окрашены в светлый оттенок, а черты лица — естественны. При этом на снимках заметен лишь эффект процедуры увеличения губ.

Сообщается, что СМИ называют украинку обладательницей самых больших щек в мире. Такой внешности она добилась путем регулярного введения филлера в область скул, за счет чего они стали непропорционально большими. Известно, что героиня материала также скорректировала внешность с помощью установки виниров, уколов ботокса, изменения формы подбородка и челюсти, а также пластических операций на теле, в частности, липосакции.

В апреле модель Анастасия Покрищук сделала новую инъекцию филлера и показала лицо после процедуры. Кроме того, блогерша призналась, что вначале делала данную процедуру самостоятельно, используя видеоуроки для косметологов. В то же время украинка заявила, что не жалеет о проделанных манипуляциях и чувствует себя уверенной и счастливой.

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Полина Гераскина
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