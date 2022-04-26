Украинская модель с аномально большими щеками показала лицо после новой пластики

Лицо украинской модели Покрищук с аномально большими щеками вновь увеличилось от инъекций

Украинская модель с аномально большими щеками Анастасия Покрищук сделала новую инъекцию филлера и показала лицо после процедуры. На видео в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Mail.

На размещенных кадрах Покрищук показала, как в очередной раз подверглась контурной пластике. При этом блогерша запечатлела себя на камеру до процедуры, а затем продемонстрировала ее результат. Так, можно заметить, что щеки девушки вновь увеличились.

Известно, что ранее на подобную услугу 32-летняя украинка потратила более 1600 фунтов (более 150 тысяч рублей). Кроме того, она скорректировала внешность с помощью установки виниров, уколов ботокса, изменения формы подбородка и челюсти, а также липосакции. При этом блогерша призналась, что вначале вводила филлеры самостоятельно, используя видеоуроки для косметологов.

В то же время украинка заявила, что не жалеет о проделанных манипуляциях и чувствует себя уверенной и счастливой. «Мне нравится мой внешний вид. Раньше я была серой мышью. Мой нос выглядел слишком большим, но после того как я сделала скулы и губы, он смотрится пропорционально», — отметила автор видео.

Ранее в апреле блогерша Скарлетт Глэдвин, мечтавшая о внешности куклы Barbie, сделала подтяжку лица и глаз, желая достигнуть эффекта «лисьего взгляда». Для этого косметологу понадобилось семь миллилитров филлера, который был введен в нижнюю треть лица, нос, губы и область вокруг глаз. Однако после процедуры лицо девушки стало выглядеть опухшим и угловатым.