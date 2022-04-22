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Мечтавшая о внешности куклы Барби блогерша показала распухшее от процедур лицо

The Sun: блогерша Скарлетт Глэдвин показала опухшее лицо после контурной пластики

Кадр: @scarlettgladwin

Блогерша из США Скарлетт Глэдвин, мечтавшая о внешности куклы Барби, показала распухшее от процедур лицо. На ее ролик в TikTok обратила внимание редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом scarlettgladwin призналась, что решилась на безоперационную пластику и сделала подтяжку лица и глаз, желая достигнуть эффекта «лисьего взгляда». При этом процесс введения препарата американка запечатлела на камеру. Так, она показала себя перед проведением контурной пластики. Кроме того, американка продемонстрировала саму процедуру, в рамках которой косметолог ввела ей соответствующие препараты вдоль подбородка, в щеки, нос, губы и в область вокруг глаз. По словам девушки, для коррекции внешности потребовалось семь миллилитров филлера.

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Однако впоследствии лицо Глэдвин сильно опухло и стало угловатым, что она также продемонстрировала на видео. Ролик блогерши стал вирусным, набрав более 717 тысяч просмотров и 43 тысячи лайков. «Мне жаль, что ты сделала это с собой ради того, чтобы вписываться в стандарты», «Я смотрела видео и чувствовала боль», «До подтяжки было лучше», «Пожалуйста, скажите, что это шутка!», «Face ID все еще тебя узнает?» — написали юзеры в комментариях под постом.

Ранее в апреле блогерша Кейли Каннингем увеличила губы и, ослушавшись предписаний врача, выпила две бутылки вина через несколько часов после процедуры. Спиртное спровоцировало отек, губы сильно увеличились в размерах и стали фиолетовыми, а на коже появились синяки. Пользователей сети возмутил поступок юзерши, однако некоторые признались, что также нарушали рекомендации и жалели об этом.

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Карина Черных
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Мечтавшая о внешности куклы Барби блогерша показала распухшее от процедур лицо
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