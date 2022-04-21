Девушка выпила вино после увеличения губ вопреки наказу врача и пожалела об этом

The Sun: блогерша Кейли Каннингем выпила алкоголь после увеличения губ и пожалела об этом

Блогерша Кейли Каннингем ослушалась рекомендации косметолога и столкнулась с негативными последствиями увеличения губ. Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Известно, что алкогольные напитки противопоказаны в течение 24 часов с момента проведения манипуляции, так как спиртное замедляет реабилитационный период. Юзерша с никнеймом kayleighcunningham10 призналась, что отправилась на вечеринку через несколько часов после инъекций, где выпила две бутылки вина вопреки наказу врача, и вскоре пожалела об этом.

Британка показала лицо на камеру и рассказала о последствиях нарушения предписаний специалиста. Девушка объяснила, что ее губы сильно увеличились в размерах, отекли и покрылись синяками.

Ролик стал вирусным, набрав более 1,3 миллиона просмотров и более 45 тысяч лайков. Пользователей сети возмутило халатное отношение Каннингем к рекомендациям доктора. «Тебе не рассказывали, какие правила надо соблюдать после процедуры?», «Я тоже как-то выпила после коррекции век и получила синяки. Урок усвоен на всю жизнь», «И у меня так было! Губы стали фиолетовыми», — писали зрители в комментариях.

Ранее в апреле блогерша поделилась результатами неудачной контурной пластики. Девушка призналась, что увлеклась инъекциями, и в семь раз превысила дозу препарата. По этой причине филлер неравномерно распределился под кожей и образовал глубокую складку, из-за которой губы перестали смыкаться.