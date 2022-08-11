Россиянин отправился на Кавказ и сорвался с обрыва

МЧС: турист сорвался с обрыва на перевале «Актопрак» в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии спасатели вышли на поиски туриста, упавшего с обрыва возле поселения Былым в Эльбрусском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Так, 10 августа в 11:55 в ведомство поступило сообщение о мужчине, который сорвался с обрыва на перевале «Актопрак».

На место происшествия отправились пять сотрудников спасательного отряда и одна единица техники. В настоящий момент поиски россиянина на Кавказе продолжаются.

Ранее в августе джип с туристами упал с мыса Тарханкут на западе Крыма. В результате пассажирку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти.