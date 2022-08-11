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Минобороны показало захват опорного пункта ВСУ российскими десантниками

Минобороны России показало захват опорного пункта ВСУ десантниками

Российские десантники осуществили захват опорного пункта вооруженных формирований Украины (ВФУ). Кадры выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции показало Министерство обороны в Telegram.

По данным ведомства, командир разведывательной роты принял решение спешиться с боевых автомобилей и выбить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с обнаруженного опорного пункта.

При поддержке огнем из штатного вооружения боевой машины десанта БМД-2К-АУ, а также противотанкового ракетного комплекса десантники атаковали ВСУ и вытеснили их с занимаемых позиций.

Ранее президент России Владимир Путин отметил работу десантников, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. По словам российского лидера, их отряд действует «грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки».

Сергей Истомин
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