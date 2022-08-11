Россиянам станет доступен еще один способ добраться до Азии

АТОР: россияне смогут добраться до Вьетнама на рейсах VietjetAir через Казахстан

Российским туристам с осени станет доступен еще один способ добраться до Вьетнама — через Казахстан. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вьетнамская авиакомпания VietjetAir планирует с конца сентября запустить регулярные рейсы из Камрани в Нур-Султан и Алматы, полеты будут выполняться с частотой два-три раза в неделю. По оценке экспертов туротрасли, перелет во Вьетнам с одной пересадкой может потенциально пользоваться высоким спросом среди россиян, так как сейчас добраться до азиатской страны из России возможно со стыковками в ОАЭ (Дубай) или Узбекистане (Ташкенте).

«Билеты в Казахстан туда-обратно стоят от 250 долларов (от 15 тысяч рублей) на одного. Таким образом, если билеты из Казахстана в Нячанг в обе стороны будут стоить на уровне 600 долларов (от 36 тысяч рублей), то такой вариант может привлечь российских туристов, поскольку общая сумма стыковочного перелета тогда составит примерно 50 тысяч рублей», — заявили специалисты.

Ранее в июле россиян предупредили о проблемах с дешевым отдыхом за рубежом предстоящей зимой. По мнению экспертов, туристы могут столкнуться с дефицитом бюджетных туров в первую очередь из-за недостаточного количества рейсов на популярные курорты.