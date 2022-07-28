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Россиянам предсказали проблемы с дешевым отдыхом за рубежом предстоящей зимой

АТОР: зимой предложение бюджетных туров за рубеж уменьшится из-за дефицита рейсов

Фото: Lex Caimara / Global Look Press

Российским туристам предсказали уменьшение доступных предложений для отдыха за рубежом в зимнем сезоне 2022 года. О проблемах на рынке выездного туризма рассказал вице-президент АТОР и глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, сообщается на сайте организации.

По мнению Мурадяна, предстоящей зимой россияне могут столкнуться с дефицитом дешевых туров, в первую очередь, из-за недостаточного количества рейсов на популярные курорты. Вице-президент АТОР считает, что прямые перелеты в Турцию и ОАЭ сохранятся в прежних объемах, также будут доступны Мальдивы и Сейшелы, которые, тем не менее, «точно нельзя отнести к бюджетным вариантам отдыха».

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«Туристы летят в Таиланд и сейчас. Средняя цена билетов на стыковках в Таиланд начинается от 60-80 тысяч рублей, но нередко перелеты обходятся и в 120-140 тысяч рублей на человека. Не все готовы лететь с пересадкой в пять-шесть часов. В то время как с прямыми перелетами турпакеты в Таиланд обходились в 150 тысяч рублей на двоих», — добавил глава Space Travel.

Кроме того, Мурадян опасается, что осенняя волна коронавируса может спровоцировать повторное ужесточение санитарных требований и ограничений для туристов, особенно это касается азиатских стран, таких как Таиланд или Вьетнам.

Ранее в июле российская авиакомпания Nordwind объявила о запуске масштабной распродажи авиабилетов по всей стране на осень и зиму. Отмечается, что приобрести авиабилеты со скидкой до 30 процентов можно до 5 августа 2022 года.

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Дарья Рыбак
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