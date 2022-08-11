Ранее судимому россиянину дали 13,5 года за убийство сожительницы вилкой

В Саратове ранее судимого мужчину приговорили к 13,5 года за убийство сожительницы вилкой

В Саратове суд приговорил к 13,5 года лишения свободы ранее судимого 34-летнего местного жителя, который убил 45-летнюю женщину, вонзив ей вилку в шею. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 22 марта в коммунальной квартире дома на улице имени Зои Космодемьянской пьяный россиянин поссорился с сожительницей и начал избивать ее кулаками. Затем он несколько раз ударил женщину вилкой в шею, нанеся ей смертельные ранения.

В этот же день сын погибшей обнаружил ее тело и обратился в полицию.