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Россиянин пойдет под суд за забитую до смерти знакомую

В Воркуте 38-летний россиянин в ходе ссоры забил до смерти 48-летнюю знакомую

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Республике Коми предстанет перед судом 38-летний россиянин, обвиняемый в убийстве 48-летней знакомой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в Воркуте, в квартире дома на бульваре Шерстнева, мужчина и женщина распивали алкоголь. Под воздействием спиртного оба стали позволять себе резкие выражения, что вылилось в конфликт, в ходе которого мужчина нанес знакомой удар в голову, в затем забил ее до смерти руками и ногами.

СКР возбудил дело по статье 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) УК РФ. «Следователем собрана доказательственная база, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в пресс-службе СКР.

5 августа стало известно, что в Кемеровской области россиянину дали 8 лет строгого режима за убитого ножом гостя.

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