Замглавы Херсонской области Губарева сообщила о возвращении в регион уехавших на Украину

Уехавшие на Украину жители Херсонщины начали возвращаться в регион, сообщила заместитель главы областной администрации Екатерина Губарева. Ее слова приводит РИА Новости.

«В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ [Вооруженных сил Украины] и прочего бреда», — объяснила замглавы. Она добавила, что жители Херсонщины разочаровались в украинском рынке труда, поскольку «средняя зарплата сравнима с Африкой».

По ее словам, сейчас в мире нет «земного рая» для беженцев, поэтому проще остаться дома, довольствоваться адекватным социальным пакетом и перспективами. Тем не менее в Донбассе существуют угрозы «прилета», диверсий киевского режима, отметила Губарева, однако это целиком ответственность Киева.

Сотрудник администрации подчеркнула, что украинская пропаганда действует на жителей подконтрольных Киеву территорий, но это не может повлиять на отношения с людьми, которые остались в освобожденных населенных пунктах. У беженцев есть две альтернативы, среди которых остаться в области и получить российское гражданство, социальные выплаты и пенсии, а также уехать на Украину, где наживаются на переселенцах.

«Пока на Украине людей в качестве пушечного мяса отправляют на фронт, в Херсонской области перед каждым, кто хочет работать и созидать, открываются колоссальные возможности и перспективы», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в регионе задержали группу пособников Службы безопасности Украины (СБУ). По данным МВД, они занимались перевозкой диверсантов, оружия и боеприпасов по реке, а также оборудовали в лесу тайники. Кроме того, из тайников подозреваемых были изъяты несколько противотанковых мин с запалами, гранаты и иное вооружение.