В одной из школ Кабула произошел взрыв
Al Arabiya: в одной из школ афганской столицы Кабула произошел взрыв
В одной из школ афганской столицы Кабула произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщили в эфире телеканала Al Arabiya, передает ТАСС.
Как сообщили на телевидении, одним из пострадавших стал директор учебного заведения. Правительство талибов («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) информацию об инциденте никак не прокомментировало.
31 июля другой взрыв прогремел в центре Кабула. Представитель министерства внутренних дел Афганистана подтвердил факт взрыва. Подробности о его характере или наличии жертв не приводятся. Очевидцы предполагают, что взрыв мог быть вызван ракетным ударом.