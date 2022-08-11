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В одной из школ Кабула произошел взрыв

Al Arabiya: в одной из школ афганской столицы Кабула произошел взрыв

Фото: Ali Khara / Reuters

В одной из школ афганской столицы Кабула произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщили в эфире телеканала Al Arabiya, передает ТАСС.

Как сообщили на телевидении, одним из пострадавших стал директор учебного заведения. Правительство талибов («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) информацию об инциденте никак не прокомментировало.

31 июля другой взрыв прогремел в центре Кабула. Представитель министерства внутренних дел Афганистана подтвердил факт взрыва. Подробности о его характере или наличии жертв не приводятся. Очевидцы предполагают, что взрыв мог быть вызван ракетным ударом.

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Николай Чигасов
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