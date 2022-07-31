В центре Кабула прогремел взрыв

«Толо ньюс»: в центре афганского Кабула произошел взрыв, подробностей о наличии жертв нет

Взрыв прогремел в воскресенье, 31 июля, в центре Кабула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Толо ньюс».

По информации вещателя, представитель министерства внутренних дел Афганистана подтвердил факт взрыва. Подробности о его характере или наличии жертв не приводятся. Очевидцы предполагают, что взрыв мог быть вызван ракетным ударом.

Телеканал «Ариана» уточнил, что инцидент произошел в столичном квартале Вазир-Акбар-Хан.

В пятницу, 29 июля, на стадионе в афганском Кабуле произошел взрыв во время соревнований по крикету. Информации о пострадавших и погибших, а также о причинах взрыва не поступало.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что, после того как движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) захватило власть в Афганистане, в стране выросло число боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).