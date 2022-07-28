В России отметили рост числа боевиков ИГ в Афганистане при талибах

МИД заявил, что после прихода к власти талибов, в Афганистане выросло число боевиков ИГ

После того, как движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) захватило власть в Афганистане, в стране выросло число боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

По словам дипломата, сегодня на афганской территории дислоцируются до шести тысяч членов ИГ. «Если вы помните, после прихода к власти талибов и их жестких шагов в отношении игиловцев их число было порядка двух тысяч с чем-то. То есть, даже навскидку, трехкратное увеличение», — обратил внимание Кабулов.

Он констатировал, что вопрос с терроризмом — это самая «негативная сторона развития афганской ситуации», так как боевики «Исламского государства» вредят не только Афганистану, но и соседним странам.

17 января правительство «Талибана» в Афганистане обвинило около трех тысяч боевиков в наркоторговле, связях с ИГ и коррупции, приняв решение изгнать их из движения.

17 ноября глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс на заседании Совета Безопасности обвинила представителей «Талибана» в неспособности противостоять распространению боевиков ИГ на территории Афганистана. Она отметила, что ранее террористы ИГ находились лишь в нескольких провинциях, однако сейчас их фиксируют по всей стране.