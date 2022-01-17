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«Талибан» изгнал три тысячи боевиков из-за связей с ИГ и наркотиками

Около трех тысяч боевиков обвинили в наркоторговле, коррупции и выгнали из «Талибана»

Фото: Jorge Silva / Reuters

Правительство талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане обвинило около трех тысяч боевиков в наркоторговле, связях с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и коррупции, приняв решение изгнать их из движения. Выдержки из разговора главы комиссии «Талибана» по чистке Латифуллы Хакими с AFP, приводит The National News.

Часть членов радикального движения была выдворена из-за вмешательства в частную жизнь граждан. «Они портили репутацию Исламскому Эмирату и были уволены в процессе проверки, чтобы в будущем мы могли построить чистую армию и полицию», — заявил Хакими.

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По его словам, из группировки изгнали 2840 членов. Все они — выходцы только 14 провинций. Комиссия намерена начать свою деятельность и в других районах страны.

Ранее представители «Талибана» объявили о создании специального батальона террористов-смертников, который войдет в состав армии Афганистана. Муджахид рассказал, что при необходимости в армию будут набирать и женщин. Помимо этого, бывшие офицеры также могут быть включены в состав будущей армии.

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Анжелика Бережная
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