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Взрыв машины дорожных рабочих в российском городе сняли на видео

В Сургуте загорелась и взорвалась машина дорожных рабочих

В Сургуте загорелась и взорвалась машина дорожных рабочих, которые красили пешеходный переход. Очевидцы сняли момент происшествия на видео, которое публикует паблик «К-ИНФОРМ | СУРГУТ» во «ВКонтакте».

На записи видно, как в уже полыхающем автомобиле происходит взрыв. На последующих кадрах запечатлено тушение горящей машины пожарными. Судя по видео, кузов и кабина автомобиля практически полностью выгорели.

По информации регионального МЧС, инцидент произошел на пересечении улицы Майской и проспекта Ленина. Сейчас открытое горение ликвидировано. Пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания автомобиля устанавливается, сообщило ведомство на своем сайте.

Ранее на трассе в подмосковном Сергиевом Посаде взорвалась фура. На кадрах с места происшествия видно, что от кузова машины осталось только его основание с колесами.

Константин Лысяков
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