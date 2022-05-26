Фура взорвалась на трассе в Подмосковье и попала на видео

Газовые баллоны взорвались в кузове фуры на трассе в подмосковном Сергиевом Посаде

Взрыв фуры произошел на трассе в подмосковном Сергиевом Посаде. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

На кадрах видно, что от кузова машины осталось только его основание с колесами. Взрывная волна была такой силы, что выбила шумозащитные дорожные ограждения. По всей трассе разбросаны обломки. Также на видео попала работа пожарных на месте происшествия.

Предварительно установлено, что в кузове фуры взорвались газовые баллоны, сообщает «360» со ссылкой на МЧС. Однако есть вероятность, что к их детонации привело возгорание в автомобиле.

Ранее человек заживо сгорел в машине после аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень. Инцидент сняли на видео очевидцы.