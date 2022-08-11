Россию назвали победителем в нефтяном противостоянии

Bloomberg: Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке

Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

По мнению Бласа, данный факт можно увидеть, «каким бы индикатором вы ни пользовались». Так, о выигрышном положении Москвы свидетельствуют объемы добычи нефти в стране. В прошлом месяце они почти вернулись к уровню начала года и составили почти 10,8 миллиона баррелей в день. «Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», — отметил он.