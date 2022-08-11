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Coca-Cola оценила убытки от ухода из России

Убытки Coca-Cola от ухода из России составят 190 миллионов евро

Фото: Krisztian Matyas / Unsplash

Coca-Cola HBC AG в первом полугодии понесла убыток в размере 190 миллионов евро из-за расходов, связанных с ее уходом из России, пишет Reuters.

По прогнозам компании, операционная прибыль на 2022 год составит от 740 до 820 миллионов евро, что обусловлено меньшим присутствием в России и инфляционными проблемами. В 2021 году показатель был 831 миллион евро.

Производитель безалкогольных напитков, который когда-то считал Россию одним из своих крупнейших рынков сбыта, заявил, что, по оценкам, понесет расходы в размере 82 миллионов евро и во втором полугодии. Это связано с тем, что он не будет производить или продавать Coca-Cola и другие бренды компании в России. В целом падение чистой прибыли Coca-Cola HBC AG составило 153 миллиона евро за шесть месяцев (минус 34 процента).

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Coca-Cola HBC в июне заявила о решении остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola.

У популярных газированных напитков после ребрендинга в России будут новые названия. Coca-Cola станет «Добрый Cola». Помимо этого будут представлены следующие товары: «Добрый Orange» — аналог бывшей Fanta, «Rich тоник» заменит Schweppes, а Sprite временно перестанет выпускаться.

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Платон Щукин
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