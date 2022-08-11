Начальник райотдела полиции погиб на охоте в Забайкалье

Начальник райотдела полиции Аксенов погиб на охоте в Забайкальском крае

Начальник отдела полиции Кыринского района Забайкальского края Александр Аксенов погиб на охоте, сообщает ИА ChitaMedia.

В краевом Следственном комитете России (СКР) пояснили, что полицейский получил огнестрельные ранения. В Минздраве Забайкальского края уточнили, что Аксенов скончался от полученных ран в Кыринской центральной районной больнице.

Одной из основных версий произошедшего является несчастный случай, сообщил источник издания «Забайкальский рабочий» в правоохранительных органах.

Ранее российские полицейские получили сроки за пытки свидетеля пропажи человека. Бывший начальник местного отдела уголовного розыска МВД и двое оперуполномоченных применили силу к свидетелю, но позже стало известно, что пропавший без вести был случайно убит на охоте.