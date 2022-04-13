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Российские полицейские получили сроки за пытки свидетеля пропажи человека

В Приморье суд дал сроки экс-полицейским за пытки свидетеля по делу о пропаже человека

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Кавалеровский районный суд Приморского края приговорил к четырем годам заключения бывшего начальника местного отдела уголовного розыска МВД и к 3,5 года двух оперуполномоченных за пытки свидетеля по делу о пропаже человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подсудимые признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и с использованием специальных средств. Они взяты под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Суд установил, что в октябре 2019 года полицейские в ходе проверки, проводимой по факту безвестного исчезновения мужчины, вызвали в отдел для дачи объяснений местного жителя. Чтобы заставить его себя оговорить, правоохранители избивали его двое суток. Затем экс-начальник уголовного розыска приказал оперативнику отвести задержанного в лес и там приковать наручниками к дереву. После пыток мужчину отпустили.

Между тем следствие выяснило, что пропавший человек погиб случайно во время охоты. К его смерти причастны коллеги полицейских из этого же отдела МВД. Они скрыли следы преступления и дали ложные показания следователю. Виновные уволены со службы, осуждены и отбывают наказание в местах лишения свободы.

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Любовь Ширижик
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